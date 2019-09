CALCIOMERCATO MILAN UFFICIALE N'GBESSO CONTRATTO PROFESSIONISTA - Il Milan guarda al presente, ma anche al futuro.

L'agenzia GR Sports di Giuseppe, attraverso il proprio account, ha reso nota la firma del primo contratto da professionista per Henoc, 16enne attaccante delle giovanili rossonere. Ritratto sorridente accanto a Paolo, il giovanissimo calciatore ha espresso tutta la propria soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto: "Sono molto felice e onorato di aver firmato il mio primo contratto da professionista per questo fantastico club. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia che mi è stata data".