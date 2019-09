CONI MALAGO' BUU RAZZISTI SIMULATORI CONTE GIORNALISTI - È, purtroppo, sempre all'ordine del giorno la questione del razzismo nel calcio italiano. L'ultimo episodio riguarda i cori contro Miralem Pjanic a Brescia, mentre hanno fatto molto discutere quelli riguardanti Dalbert e Lukaku, solo per citarne alcuni.

Sull'argomento è intervenuto anche Giovanni, presidente del, che ha parlato anche dei simulatori: "È sbagliato quello che fa buuu a un giocatore di colore - le sue parole a 'Radio 24' - Ma è ancora più sbagliato che uno che guadagna 3 milioni di euro si lasci cadere in area e magari è contento di prendere il rigore". Malagò si sofferma poi sulle parole dell'allenatore dell'Antonio, che ieri in conferenza stampa ha accusato i giornalisti di alimentare odio : "Vista l'esperienza che lui ha in altri campionati come quello inglese, dice di essere tornato in Italia dopo l'esperienza fortunata allae aver trovato una situazione peggiorata. Questo fa molto riflettere, perché il suo è un osservatorio estremamente autorevole. Ci sono tante trasmissioni di tutti i tipi, radio, tv, internet dove c'è qualche giornalista che è un po' troppo tifoso".