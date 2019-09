INTER LAZIO SERIE A MILINKOVIC CALCIOMERCATO / Per riprendersi la vetta in solitaria della classifica, scippatale ieri sera dalla Juventus vittoriosa in rimonta contro il Brescia, stasera l'Inter di Antonio Conte sarà obbligata a battere la Lazio nel turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata di Serie A. L'impegno per i nerazzurri, reduci dal successo netto nel derby col Milan, si presenta molto ostico sia per i recenti precedenti negativi al 'Meazza' sia perché la squadra di Simone Inzaghi sembra essersi ripresa bene con il 2-0 inflitto al Parma con cui si è messa alle spalle le due sconfitte consecutive incassate lontano dall'Olimpico contro Spal e Cluj in Europa League. Tra probabili formazioni, diretta tv e mercato, ecco il focus di Calciomercato.it sulla gara di 'San Siro'.

Inter-Lazio: Conte con Lukaku unica punta, dubbio Immobile per Inzaghi

La vigilia di Antonio Conte è stata piuttosto accesa. Ha fatto senz'altro rumore l'attacco del tecnico dell'Inter ai giornalisti sfruttando l'assist-domanda sul razzismo, purtroppo sempre 'protagonista' negli stadi italiani: "Sono primi i giornalisti, che parlando di Juve-Inter dicono che io verrò ricoperto di insulti dai tifosi juventini. Chi scrive è anche un problema, c'è penna libera.... Se fossi il direttore di un giornale, li caccerei tutti a calci in c**o. I giornalisti sono i primi che incitano a certe cose", ha chiosato il tecnico nerazzurro orientato a cambiare tre interpreti rispetto alla formazione iniziale della stracittadina col Milan e a passare al 3-4-2-1.

Sull'out destro dovrebbe rivedersi Candreva, a metà campo spetterà molto probabilmente a Vecino fa rifiatare Barella, mentre davanti Politano (favorito su Lautaro) e Sensi dovrebbero agire alle spalle di Lukaku.

Ennesima panchina, quindi, per Alexis, al quale sempre Conte ha lanciato una frecciatina nel corso della conferenza stampa rispondendo che il cileno avrà la sua chance solo quando sarà pronto, aggiungendo a muso duro di non essere disposto a dare 'contentini' a nessuno.

Molto meno rovente la conferenza di vigilia di Simone Inzaghi, alle prese col dubbio e 'caso' Immobilecol quale ha avuto un accesissimo battibecco dopo il cambio nel match col Parma di domenica sera. Il clima tra i due è piuttosto teso, ma è probabile che alla fine l'allenatore biancoceleste opti per la titolarità del bomber. Bastos, al posto dell'indisponibile Radu, e Lazzari per Marusic dovrebbero essere gli unici due cambi di Inzaghi rispetto all'undici mandato in campo dall'inizio contro i ducali.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Politano, Sensi; Lukaku. All.: Conte

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All.: S.Inzaghi

ARBITRO: Maresca di Napoli

DOVE VEDERLA

Inter-Lazio sarà trasmessa da 'Sky Sport Uno' (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La sfida del 'Meazza' potrà essere seguita in diretta testuale anche su Calciomercato.it e le relative app.

Calciomercato Inter, da Milinkovic a Lazzari: i giocatori della Lazio nel mirino di Marotta e Ausilio

La gara di 'San Siro' sarà interessante anche in chiave calciomercato Inter. L'osservato speciale dell'incontro sarà ovviamente Sergej Milinkovic-Savic, un 'vecchio pallino' della dirigenza interista anche l'estate scorsa sedotto e poi abbandonato dai principali top club europei, su tutti Manchester United e Juventus. Nell'estate 2020 potrebbe rappresentare il grande o uno dei colpi di Suning. Con Lotito resta sempre in piedi l'idea di un affare comprensivo di una contropartita tecnica, magari di quel Gagliardini che tanto piace a Inzaghi. E' probabile che stasera Marotta e Ausilio terranno d'occhio anche i due fantasisti della formazione biancoceleste, vale a dire Luis Alberto e l'argentino Correa. Infine potrebbero essere attenzionati pure il difensore brasiliano Luiz Felipe e il laterale destro Lazzari, approdato nella Capitale l'estate passata e da tempo sul taccuino interista.