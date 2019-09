Roma, retroscena Pezzella: ecco cosa è successo in estate

CALCIOMERCATO ROMA GERMAN PEZZELLA FIORENTINA - La Roma ha cercato con insistenza un difensore centrale per rinforzare il reparto nella scorsa sessione di mercato, soprattutto dopo la cessione di Kostas Manolas al Napoli. L'arrivo di Gianluca Mancini dall'Atalanta ha coperto il buco lasciato scoperto da Ivan Marcano, tornato al Porto, mentre alla fine di agosto è approdato nella Capitale anche Chris Smalling. Il 29enne calciatore del Manchester United è stato acquistato in prestito secco dal Manchester United per 3 milioni di euro. Un'occasione last minute colta al volo dal direttore sportivo Gianluca Petrachi che, però, nelle settimane precedenti aveva sondato altre piste.

Calciomercato Roma, non solo Smalling per la difesa

Una su tutte quella che portava a Daniele Rugani, ma l'accordo con la Juventus non è stato poi raggiunto e la trattativa è naufragata.

Tra i preferiti del nuovo allenatore Pauloc'era anche German, capitano della, che secondo le ultime indiscrezioni riportate da 'sportmediaset.it' continua ad essere monitorato dal club giallorosso. Valutato intorno ai 20 milioni di euro dalla società del patron Rocco, il 28enne di Bahia Blanca è sempre stato considerato un punto fermo della squadra viola da Vincenzo, ma se fosse arrivata l'offerta giusta sarebbe stata presa in considerazione. In un primo momento, la Fiorentina non sarebbe stata disposta ad accettare nessuna altra opzione diversa da una cessione a titolo definitivo, mentre nelle ultime settimane si sarebbe potuto parlare anche di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nonostante l'apertura, nessun nuovo contatto c'è stato tra le parti, dopo un sondaggio di diverso tempo prima e Pezzella, finito nel mirino anche di un club della Ligue 1 , è rimasto con gioia alla Fiorentina. Da capitano.