Psg, Leonardo: idea folle per il post Neymar

CALCIOMERCATO PSG NEYMAR LEONARDO - Al termine di un'estate in cui ha fatto di tutto per andare via, Neymar alla fine è rimasto al Paris Saint-Germain. La situazione si è quasi ribaltata e adesso si vocifera addirittura di una trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante brasiliano. Ma il club transalpino è già al lavoro per il suo erede.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tuttavia,non starebbe puntando un top player già affermato: secondo il portale belga 'hln.be', l'idea sarebbe quella di puntare su un giovane talento pronto ad esplodere replicando l'affare. Sul taccuino del Psg c'è soprattutto il nome di Krepin, 20enne esterno offensivo senegalese che milita nel