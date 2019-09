Napoli, sfida alla Juventus e non solo per Aouar. Fissato il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI AOUAR JUVENTUS - In attesa della gara di ritorno, la sfida scudetto tra Juventus e Napoli si sposta sul terreno del calciomercato. Dopo i bianconeri, secondo il portale spagnolo 'El Gol Digital', anche i partenopei si sarebbero interessati al 21enne centrocampista francese di origini algerine Houssem Aouar che milita nel Lione.

Ma i due club italiani dovranno fare i conti con la concorrenza di almeno tre top club europei come il Manchester City, il Paris Saint-Germain e soprattutto ilche lo valuta come alternativa all'inarrivabile. Dal canto suo il club transalpino non è intenzionato a cederlo a gennaio e in vista dell'estate avrebbe fissato la base d'asta del cartellino a 60 milioni di euro.