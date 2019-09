Juventus, infortunio Ronaldo: le ultime verso Spal e Bayer

p>JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Tra la delusione per il mancato trionfo nel Premio Fifa 'The Best' e l'assenza a Brescia nella vittoria in rimonta dellaper 2-1, Cristianoha proseguito nel suo programma di recupero dal problema all'adduttore che lo ha fermato in settimana e spinge per tornare subito in campo ed a vincere. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' infatti l'infortunio del portoghese non preoccupa e, anzi, sta già preparando in maniera maniacale il rientro contro la Spal sabato in vista del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen la prossima settimana.