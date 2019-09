Juventus, Damascelli in tackle su Rabiot: "Il migliore del Brescia"

JUVENTUS BRESCIA RABIOT - La Juventus espugna Brescia e in attesa della sfida tra Inter e Lazio ha vissuto una notte da sola al comando della Serie A. Ma non sono tutte rose e fiori. Alla sua prima da titolare, Adrien Rabiot non raggiunge la sufficienza in pagella. Il centrocampista francese fremeva per avere una chance da Sarri e non se l'è giocata bene.

Critiche pesanti sono arrivate dal giornalista sportivo Tonynel suo editoriale su 'Radio Radio': "è stato indisponente ai massimi livelli, inutile, forse il migliore del Brescia e l'alibi dell'assenza dai campi di gioco da un anno resiste lo spazio di un mattino. Tra l'altro impiegato sull'out non è roba sua. La vittoria dei bianconeri consegna a Sarri alcune certezze:e lo stesso Ramsey ma anche problemi sul fisico di, sempre in cassa mutua, e sul non ruolo di Rabiot e di".