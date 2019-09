Napoli, il gesto di Fabian Ruiz che ha 'infastidito' il Barcellona

NAPOLI FABIAN RUIZ BARCELLONA / Un gol sotto gli occhi del Barcellona.

Poteva andare peggio la prova di Fabiannell'ultimo turno di campionato era uno dei principali osservati speciali delda parte del direttore tecnico blaugrana Eric, in Salento per valutare anche possibili collaborazioni con la società neopromossa. Lo spagnolo ex Betis ha ben figurato ed il Barça è tra i club più interessati in vista del mercato estivo 2020, ma secondo quanto riferisce il quotidiano 'Mundo Deportivo' proprio Abidal non avrebbe gradito l'esultanza rivolta da Fabian Ruiz verso i tifosi della squadra avversaria. Un gesto che avrebbe dovuto evitare, si legge, e che avrebbe fatto storcere il naso al dirigente dei catalani.