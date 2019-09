DIRETTA PARMA SASSUOLO - Il Parma ed il Sassuolo si affrontano nel derby emiliano del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Da un lato i gialloblu di D'Aversa vogliono centrare il primo successo interno della stagione per liberarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione; dall'altro i neroverdi di De Zerbi cercano i primi punti in trasferta per rilanciarsi definitivamente dopo il successo sulla Spal.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Tardini' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kulusevski, Brugman, Hernani; Sprocati, Inglese, Gervinho. ALL. D'Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. ALL. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 13 punti; Inter 12; Atalanta*, Napoli 9; Roma* 8; Lazio, e Bologna 7; Sassuolo, Cagliari, Torino, Milan e Brescia* 6; Verona* 5; Genoa e Udinese* 4; Parma, Spal, Lecce e Sampdoria 3; Fiorentina 2



*una partita in più