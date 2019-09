DIRETTA NAPOLI CAGLIARI - Il Napoli ospita il Cagliari in una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il turno infrasettimanale mette a confronto due delle formazioni più in forma del momento: sia i partenopei di Ancelotti che i sardi di Maran, infatti, sono reduci da due vittorie consecutive e vogliono seguire la striscia positiva per alimentare i rispettivi obiettivi stagionali.

Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. ALL. Ancelotti

Da confermare - CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Birsa; Joao Pedro, Simeone. ALL. Maran

CLASSIFICA SERIE A: Inter 15, Juventus 13; Atalanta 10, Napoli e Cagliari 9; Bologna 8 e Roma 8; Lazio 7; Sassuolo, Torino*, Milan*, Brescia, Parma e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal e Sampdoria 3



*una partita in meno

*una partita in più