JUVENTUS DANILO DOUGLAS COSTA DE SCIGLIO / Vittoria in rimonta della Juventus a Brescia come contro il Verona sabato. Pjanic decide la sfida del 'Rigamonti', con Maurizio Sarri che deve incassare però un altro infortunio.

è stato costretto ad uscire a metà del primo tempo per un problema alla coscia, con le sue condizioni che saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico bianconero.

Il terzino brasiliano difficilmente ci sarà sabato con la Spal e la sua presenza è a rischio anche per le successive gare con Bayer Leverkusen in Champions e Inter. L'emergenza terzini potrebbe però attenuarsi con il rientro di De Sciglio, che ha smaltito il guaio accusato contro il Napoli e si candida per rientrare nella lista dei convocati per l'anticipo di campionato contro i ferraresi. Lo staff medico juventino e Sarri non vogliono invece rischiare ricadute per Douglas Costa, che a meno di sorprese rientrerà direttamente dopo la sosta di ottobre.