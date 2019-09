DIRETTA GENOA BOLOGNA - Il Bologna fa visita al Genoa nel match del turno infrasettimanale della quinta giornata del campionato di Serie A. I felsinei di Mihajlovic vogliono rialzare subito la testa dopo il ko interno contro la Roma per restare nei quartieri alti della classifica, mentre i liguri di Andreazzoli - la cui panchina inizia già a traballare - voglio fare risultato per non essere risucchiati nella zona bassa della graduatoria.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouame, Pinamonti. ALL. Andreazzoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter 15, Juventus 13; Atalanta 10, Napoli e Cagliari 9; Bologna 8 e Roma 8; Lazio 7; Sassuolo, Torino*, Milan*, Brescia, Parma e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal e Sampdoria 3



*una partita in meno