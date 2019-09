DIRETTA SPAL LECCE - Il turno infrasettimanale valido per la quinta giornata del campionato di Serie A mette di fronte la Spal ed il Lecce in una sfida già delicata in chiave salvezza. Appaiate in classifica a quota 3 punti, le formazioni di Semplici e di Liverani vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di respirare e di allontanarsi dalla zona calda.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Di Francesco, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. ALL. Semplici

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Majer; Mancosu; Farias, Babacar. ALL. Liverani

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 13 punti; Inter 12; Atalanta*, Napoli 9; Roma* 8; Lazio, e Bologna 7; Sassuolo, Cagliari, Torino, Milan e Brescia* 6; Verona* 5; Genoa e Udinese* 4; Parma, Spal, Lecce e Sampdoria 3; Fiorentina 2

*una partita in più