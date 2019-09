Barcellona, nuovo infortunio Messi: attesa per gli esami

BARCELLONA MESSI / Avvio di stagione sfortunatissimo per Lionel Messi che di rientro dal problema al soleo della gamba destra, nella sfida col Villarreal di ieri sera ha riportato un nuovo infortunio muscolare, questa volta alla coscia sinistra.

La stella delsi è fermata al 30' per il primo intervento dello staff medico, poi ha proseguito in campo rallentando i ritmi di gioco fino all'intervallo quando il tecnico Valverde ha deciso di non correre rischi e toglierlo dal campo.

Nella giornata di oggi l'argentino si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Secondo 'Mundo Deportivo' non si tratta di un problema grave, anche se la sua presenza col Getafe nel weekend è fortemente a rischio. E mercoledì prossimo al 'Camp Nou' arriva l'Inter per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.