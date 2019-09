JUVENTUS TONALI / Sandro Tonali il migliore per distacco dei suoi ieri sera nel match contro la Juventus, perso in rimonta al Brescia. Il gioiellino delle 'Rondinelle' ha tenuto botta di fronte ai dirimpettai bianconeri, avviando l'azione che aveva portato momentaneamente in vantaggio la squadra di Corini con il gol di Donnarumma.

Partita a tutto campo dall'inizio alla fine, con il Nazionale azzurro che soprattutto nel primo tempo ha vinto il duello in regia con

Prova a tutto tondo che certamente avrà alzato ulteriormente il livello di guardia nei suoi confronti da parte della dirigenza bianconera, con Paratici e Nedved che avranno segnato nuove note positive sul conto del classe '99. Tonali ha superato l'esame Juve, con la 'Vecchia Signora' pronta ad affilare le armi e strappare il giocatore la prossima estate alla concorrenza di Inter, Milan e delle big europee. E se il centrocampista dovesse continuare ad inanellare prestazioni come quella esibita martedì, potrebbe lievitare anche il costo del cartellino con il patron bresciano Cellino che attualmente lo valuta intorno ai 30 milioni di euro.