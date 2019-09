JUVENTUS BRESCIA PJANIC / Dopo un primo tempo in sofferenza e in difficoltà di fronte al gioiellino Tonali, Miralem Pjanic è cresciuto esponenzialmente nella ripresa firmando il gol che ha regalato i tre punti alla Juventus sul campo del Brescia.

Precisa la volée all'angolino dopo la punizione difinita sulla barriera, con il bosniaco che ha rotto il ghiaccio firmando il suo primo centro stagionale.

Il bel gesto tecnico dell'ex Roma fa da contraltare però agli insulti ricevuti dallo stesso giocatore bianconero al 'Rigamonti'. Pjanic dopo la rete - scrive 'Tuttosport' - ha esultato in maniera polemica verso i sostenitori la curva del Brescia, che in precedenza lo avevano apostrofato con dei cori di stampo discriminatorio come "zingaro di m…". Una gioia a metà per il numero 5 della Juventus, che ovviamente non ha gradito il comportamento dei tifosi di casa.