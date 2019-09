Juventus, conferme dall'Inghilterra: nuovo assalto a Mandzukic

JUVENTUS MANDZUKIC / Salvo clamorosi colpi di scena Mario Mandzukic resterà alla Juventus almeno fino a gennaio. Fuori dai piani del tecnico Maurizio Sarri, l'attaccante croato ha ricevuto nelle ultime settimane offerte importanti dal Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre.

Ma a causa di problemi di natura fiscale e di alcuni nodi contrattuali la trattativa appare ormai saltata, rimandando dunque a gennaio la partenza dell'ex Atletico Madrid e Bayern Monaco che nella finestra invernale avrà un ventaglio di offerte più convincente da cui poter scegliere.

Tra tutti, scrive in Inghilterra il 'The Sun', il ManchesterUnited rimane il club più interessato all'ingaggio di Mandzukic. Ceduti Lukaku e Sanchez all'Inter, il manager Solskjaer si ritrova ora con poche scelte in attacco e l'infortunio (non grave) di Rashford nel weekend contro il West Ham ha messo nei guai l'allenatore che a gennaio intende intervenire per rinforzare il pacchetto di terminali offensivi. Per esperienza, costi e caratteristiche tecniche il prescelto sarebbe proprio lo juventino che è affascinato dall'ipotesi di un'avventura in Premier League.