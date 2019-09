Calciomercato, Menez ha trovato squadra: accordo per il ritorno

CALCIOMERCATO MENEZ / Jeremy Menez è pronto a tornare in campo e ha scelto di farlo a casa, in Francia, dopo l'avventura messicana col ClubAmerica.

Svincolatosi a fine agosto dopo un anno e mezzo in America, l'ex giocatore di Roma e Milan negli ultimi giorni era stato accostato anche ad un possibile ritorno in Italia, dove sarebbe stato proposto in particolare alla Sampdoria. Secondo il transalpino 'Canal+' però, Menez avrebbe deciso di rientrare a Parigi dove è atteso a breve per definire l'accordo con il, club attualmente ultimo in classifica in Ligue 2, la Serie B francese.