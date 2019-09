BRESCIA JUVENTUS CORINI BALOTELLI / Felice per la prova del suo Brescia nella scoonfitta odierna contro la Juventus, Eugenio Corini ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Quando giochi contro una squadra così forte è sempre difficile. A parte il gol l'abbiamo sviluppata bene, loro hanno questa capacità di giocare in spazi stretti anche sotto pressione. Noi abbiam fatto le nostre cose, nel secondo tempo anche noi abbiamo avuto occasioni.

Forse meritavamo qualcosa in più - le sue parole a 'Dazn' -? E' arrivato con la motivazione giusta, sono sicuro che ci darà una grande mano. Lo vedo molto sereno, questa vicinanza con la famiglia rende il lavoro sicuramente più qualitativo. Lo vedo molto coinvolto, penso che possa fare qualcosa in più perché ha doti infinite. Gli romperò un po' le scatole.? Ha personalità tecnica e fisicità straordinaria, da grande giocatore. Bello vedere come regge l'urto di queste grandi pressioni, ha le stimmate del grande giocatore".