Brescia-Juventus, Donnarumma: "Giocare con Balotelli è un onore"

BRESCIA JUVENTUS DONNARUMMA / Brescia-Juventus terminata 1-2 ha visto andare in gol anche Alfredo Donnarumma che nel post-partita ha parlato a 'Dazn': "Tenere botta per 90 minuti non è per niente facile. Siamo stati un po sfortunati sul primo gol. Abbiamo fatto una buona partita tenendola viva fino alla fine e abbiamo rischiato anche di pareggiarla.

? Mario è abituato diversamente e abbiamo parlato della fase di non possesso. Giocare con lui per me è un onore. Insieme possiamo fare ancora meglio da qui alla fine. Il secondo tempo ci siamo messi a tre dietro per contere le loro giocate sugli esterni. Col palleggio e gli scambi rapidi sono fortissimi".

