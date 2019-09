Serie A, Brescia-Juventus 1-2: rimonta nel segno di Pjanic

SERIE A BRESCIA JUVENTUS PJANIC / Emozioni e spettacolo al 'Rigamonti' per il secondo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A tra Brescia e Juventus. Dopo meno di cinque minuti i padroni di casa trovano immediatamente il vantaggio grazie ad un destro di Donnarumma che beffa Szczesny sul primo palo. Il gol a freddo gela la truppa di Sarri che si adegua ai ritmi imposti da un Brescia propositivo e bello da vedere. Le prime chance bianconere sono per Khedira e Higuain e fanno da preludio al pari del 40' arrivato su sviluppi d'angolo grazie ad un autogol di Chancellor. La ripresa è ancora più spettacolare con la Juventus che alza i giri del motore con Higuain e Dybala trovando però un grande Joronen sulla propria strada. Il muro delle 'Rondinelle' cade però a metà frazione a causa di un destro affilatissimo di Pjanic che spacca la partita e da il via ad un finale ricco di emozioni con un Brescia mai domo e voglioso di pescare il jolly.

I lombardi ci provano a più riprese con i vari Matri, Balotelli, Martella e Bisoli ma le parate di Szczesny e la sfortuna fermano i ragazzi di Corini che escono a testa alta cedendo il passo ai campioni d'Italia.

Brescia-Juventus 1-2

Marcatori: 4′ Donnarumma, 40′ Chancellor (A), 63′ Pjanic

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju (70′ Martella); Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo (85' Aye); Balotelli, Donnarumma (64′ Matri). A disp. Gastaldello, Stalek, Zmrhal, Alfonso, Morosini, Martella. All. Corini

Juve (4-3-1-2): Szczesny; Danilo (19′ Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey (69′ Bernardeschi); Dybala (80′ Matuidi), Higuain. A disp. Pinsoglio, Buffon, Rugani, Demiral, Matuidi, Emre Can, Bentancur. All. Sarri

Arbitro: Pasqua (Tivoli)

Ammoniti: Khedira, Bonucci, De Ligt, Sarri, Cistana.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 13 punti, Inter 12; Napoli 9; Roma 8; Lazio, Atalanta e Bologna 7; Sassuolo, Cagliari, Torino, Brescia* e Milan 6; Verona* 5, Genoa e Udinese* 4; Parma, Spal, Lecce e Sampdoria 3; Fiorentina 2

* una gara in più