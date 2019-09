BRESCIA-JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/Al Rigamonti si va negli spogliatoi in parità, 1-1. Il Brescia sfrutta in avvio di partita una buona ripartenza di Tonali, Donnarumma dal limite prova un tiro neanche troppo potente che Szczesny non vede, buttandosi giù prima del tempo. La Juventus si trova nuovamente a dover affrontare una sostituzione per infortunio, problema al flessore della coscia sinistra per Danilo che lascia il campo a Cuadrado a metà del primo tempo. I bianconeri soffrono a centrocampo, con Romulo che ingabbia Pjanic e Rabiot troppo lento nel giro palla. Higuain e Khedira sfiorano il raddoppio. I padroni di casa con un pressing continuo chiudono le linee di passaggio, rendendo difficile l’affondo dei bianconeri.

TABELLINO

BRESCIA-JUVENTUS: 1-1

BRESCIA(4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6, Cistana 6, Chancellor 5,5,Mateju 6; Bisoli 6, Tonali 6.5, Dessena 6 ; Romulo 6,5 ; Donnarumma 6.5 , Balotelli 6. A disp.: Alfonso, Aye, Gastaldello, Martella, Matri, Morosini, Spalek, Zmrhal. All. Corini.

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny 4,5; Danilo sv (19’ Cuadrado 6 ), Bonucci 6, de Ligt 6, Alex Sandro 5,5; Khedira5,5, Pjanic 5,5, Rabiot 4,5; Ramsey 5,5; Dybala 6, Higuain 5,5. A disp: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Cuadrado, Matuidi, Can, Bentancur, Bernardeschi. All. Sarri.

Marcatori: 4’ Donnarumma (B), 40' aut Chancellor (B)

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 9 Khedira (J), 41' Bonucci (J)

Espulsi: