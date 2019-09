PAGELLE E TABELLINO VERONA UDINESE VOTI/ L'Udinese si salva grazie al suo portiere in casa del Verona di Ivan Juric. Decisiva infatti la parata di Musso, estremo difensore argentino che, nella ripresa, lancia sulla traversa la palla incocciata da Mariusz Stepinski (deludente). Due punti persi per i ragazzi di Juric in un match dominato.

VERONA

Silvestri 6 - Ordinato l'estremo difensore scaligero.

Rrahmani 6,5 - Prestazione di livello per il gigante della squadra di Juric.

Dawidowicz 6,5 - Bella la partita del polacco, sempre attento sulle incursioni di Lasagna.

Gunther 6 - Si guadagna qualche punizione importante, soprattutto nella metà campo offensiva.

Faraoni 6 - Spinge tanto l'ex giocatore dell'Inter, peccato per qualche cross impreciso.

Veloso 6 - Piede al velluto e cross calibrati, manca però qualcuno che la spinga dentro.

Amrabat 7 - Che gara, soprattutto nel secondo tempo. Suo l'assist per il quasi gol di Mariusz Stepinski.

Lazovic 5,5 - Tanti tentativi di dribbling, ma poca incisività, soprattutto negli ultimi 16 metri. Dall'83' Vitale S.V.

Pessina 6 - Non male il giovane ex Atalanta, gli manca un po' di mordente nei pressi dell'area avversaria.

Zaccagni 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo il fantasista cresciuto nel Milan. Dal 61' Verre 6,5 - Bella mezz'ora per l'ex centrocampista del Perugia di Santopadre.

Di Carmine 6 - Sfortunato il bomber scaligero, costretto ad uscire per un colpo alla testa. Dal 29' Stepinski 5 - Troppo molle e impreciso nei pressi della porta.

L'unica giocata buona si infrange sulle mani di Musso.

All. Juric 6,5 - Un bel Verona che fa sperare in vista della stagione e della lotta per la salvezza.

UDINESE

Musso 8 - Parata leggendaria! Il portiere argentino dell'Udinese ha tenuto a galla i suoi, e forse anche la panchina di Tudor, con un riflesso da urlo sul colpo di testa di Stepinski.

Becao 5,5 - Dopo l'acuto con il Milan, sempre in leggero calo il giocatore brasiliano.

Ekong 5 - Rischia tanto lasciando spesso delle voragini al centro della difesa.

Samir 6 - Sembra davvero l'unica certezza difensiva della squadra friulana.

Larsen 5 - Nel secondo tempo prova a crescere, ma non è una prestazione di un giocatore della sua caratura.

Jajalo 5,5 - L'unica cosa davvero buona è forse il fallo tattico commesso durante la ripresa.

Mandragora 5,5 - Si sbatte molto in mezzo al campo. Qualche errore in zona gol.

Sema 5,5 - Tanta corsa e molta fisicità, manca la qualità nel gioco corto. Dal 78' Opoku S.V.

Barak 5 - Un lontano parente del giocatore che abbiamo potuto ammirare due stagioni fa. Dal 70 ' Walace S.V.

Fofana 4,5 - Il centrocampista dell'Udinese sbaglia praticamente tutto durante la sua partita.

Lasagna 5,5 - Tanta voglia di far salire la squadra, ma arrivano davvero pochi palloni al centro dell'area. Dal 65' Okaka 6 - Tiene il pallone e cerca di alzare il baricentro dei suoi.

All. Tudor 5 - Così non va e soltanto le parate di Musso hanno regalato un punto alla sua Udinese.

ARBITRO: Chiffi 5,5 - Qualche dubbio sul contatto su Zaccagni durante il primo tempo.

TABELLINO

Verona-Udinese 0-0

HELLAS VERONA(3-4-3): Silvestri, Rrahmani, Dawidowicz, Gunter, Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (Dall'83' Vitale), Pessina, Zaccagni (Dal 61' Verre), Di Carmine (Dal 29' Stepinski). All.: Juric.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema (Dal 78' Opoku); Barak (Dal 70' Walace), Fofana; Lasagna (Dal 65' Okaka). All.: Tudor.

Arbitro: Chiffi (Padova)

Marcatori:

Ammoniti: 42' Larsen (U), 60' Jajalo (U), 82' Walace (U)

Espulsi: