Fiorentina, l’annuncio di Montella sulle condizioni di Chiesa

FIORENTINA INFORTUNIO CHIESA / Alla vigilia del delicato match con la Sampdoria in programma domani, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato della condizioni di Federico Chiesa: “Ieri stava meglio, è uscito dal campo perchè lo ha chiesto lui toccandosi un flessore e in questo caso è difficile per un allenatore tenerlo in campo rischiando un lungo infortunio”.

L’allenatore si è poi soffermato su alcune critiche, a suo avviso ingiuste, nei confronti dell’esterno: "Ha fatto una gara straordinaria come indice tecnico, si è avvicinato ai migliori che sono stati Gomez, Ilicic e Ribery, mentre a livello fisico è stato il migliore in assoluto".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!