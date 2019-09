PSG, Neymar ammette: "Ho sbagliato tanto. A volte esplodo"

NEYMAR INTERVISTA / Dopo la lunga telenovela che lo ha visto protagonista durante la scorsa estate, Neymar sta provando a tornare alla normalità. E, intervistato dal 'Mirror', ha mostrato il suo lato più umano e, forse, insicuro: "Sono sempre stato molto riservato, mi tengo le cose dentro, ma arriva un punto in cui mi arrabbio ed esplodo, non comunico nel modo corretto. E sto cercando di migliorare".

Il brasiliano ha riconosciuto i suoi errori: "Spesso è dura, devi sempre appararire perfetto e, umanamente, è impossibile.

Ho sbagliato tanto, ritrovare la fiducia che avevo è costato tanto, ma credo sia parte della natura umana fallire, imprare e crescere".

Sugli infortuni che lo hanno tenuto spesso lontano dai campi nelle ultime stagioni, ha affermato: "È il momento più brutto nella carriera di qualsiasi calciatore. Ho avuto due seri infortuni in due anni e mi hanno lasciato fuori per praticamente sei mesi. Mi mancava far gol, ma gli infortuni fanno parte di questa professione. L'importante è mantenersi bene mentalmente durante il recupero".

L'ex Barça ha un solo desiderio per il suo futuro: "Voglio essere il miglior calciatore al mondo. Questo basta".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!