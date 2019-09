GALLIANI SCUDETTO MILAN / Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e ora in forza al Monza, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' a margine della cerimonia di consegna dei premi FIFA 'The Best' tenutasi a Milano: "Continuo ad essere un grande tifoso del Milan, sono dispiaciuto e spero che si possa riprendere. Lo sono esattamente come quando si perdevano i derby ed ero amministratore delegato, non cambio certamente squadra del cuore.

Il club rossonero è ben gestito, se ne occupano amici e troveranno le soluzioni"

Sulla corsa scudetto, il dirigente ha dichiarato: "Vedo una lotta a tre più serrata tra Inter, Juventus e Napoli. Lo scudetto agli azzurri sarebbe una gioia per una città che ha avuto tanti problemi, sarebbe una cosa carina. Conte è un grandissimo allenatore, nel calcio siamo tutti professionisti: le squadre cambiano dirigenti, calciatori e anche allenatori".

