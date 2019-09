Napoli, novità importanti sull'infortunio di Manolas

NAPOLI INFORTUNIO MANOLAS / Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno: i partenopei, dopo la vittoria di Lecce, preparano il match col Cagliari, in programma al San Paolo domani e valido per la quinta giornata di Serie A.

Oggi il club azzurro ha pubblicato un importante aggiornamento sulle condizioni di: il difensore aveva saltato il match del Via del Mare a causa di un affaticamento muscolare che, a quanto pare, è già rientrato. Oggi l'ex Roma si è infatti allenato col resto del gruppo e sarà quindi arruolabile per la partita coi sardi, mentre ha continuato a lavorare a parte Tonelli. Carlo Ancelotti comunicherà i convocati per il match col Cagliari soltanto domani mattina.

