Napoli, ESCLUSIVO: rinnovo Callejon, lo spagnolo attende un rilancio

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON / Il Napoli ha iniziato le negoziazioni per rinnovare il contratto di José Maria Callejon, attualmente in scadenza nel 2020. Carlo Ancelotti ha sottolineato più volte, pubblicamente, la volontà del club di tenersi stretto l’attaccante ex Real Madrid, diventato intoccabile anche sotto la sua gestione.

I primi contatti per prolungare il matrimonio con il calciatore, come raccontato da Calciomercato.it, risalgono a maggio scorso, ma durante l’estate non ci sono state novità significative, con il club concentrato nella campagna acquisti.

Negli ultimi giorni, la società ha ripresentato al calciatore la sua proposta: allungare l’accordomantenendo l’attuale stipendio

L'offerta, per ora, non soddisfa l’entourage del calciatore, che attende un contatto con Aurelio De Laurentiis: Callejon si sente napoletano e vuole proseguire un rapporto nato ormai nel lontano 2013, ma il suo agente si aspetta un riconoscimento per il rendimento costante ed esemplare mostrato in questi anni. La negoziazione è aperta e la voglia di trovare una soluzione c’è: ora bisogna trattare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!