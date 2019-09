Giosu conquista Crema e diventa protagonista sul mercato

CREMA DENIS GIOSU / Denis Valentin Giosu è il nuovo che avanza. Oggi sta facendo grandi cose a Crema, in Serie D, con tanto di gol giusto abato scorso alla Sammaurese.

Per gli addetti ai lavori può far strada nel calcio ai massimi livelli.

Nato ad Arad, in Romania, il diciannovenne è stato portato in Italia tre anni fa da Alessandro Acri, suo attuale agente nonché uno degli intermediari più bravi e attivi tra l'Est Europa e il nostro Paese.

Difensore mancino, alto ben 191 cm, Giosu vanta trascorsi nella Primavera del Bari e possiede grosse potenzialità che sta finalmente mostrando nella squadra (in cui gioca dallo scorso anno) allenata dall'ex Juventus Alessio Tacchinardi e di cui è uno dei pilastri.

Sempre titolare nelle prime cinque partite della stagione, compresa in quella di Coppa Italia contro il Fiorenzuola. Insomma Giosu si è preso completamente la scena a suon di prestazioni importanti, finendo di conseguenza nel mirino di club di B e non solo, allettati dalla possibilità di prendere a costo zero nel giugno prossimo uno dei migliori talenti che sta proponendo il campionato dilettanti.