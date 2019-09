CALCIOMERCATO INTER CONTE SIMEONE / Antonio Conte e l'Inter ancora per tanti anni insieme.

E' questo l'augurio del tecnico nerazzurro che in conferenza stampa, alla viglia del match di campionato contro la, ha così parlato del suo futuro: "Io come Simeone per tanti anni nella stessa squadra? Quando inizi un nuovo progetto la speranza è sempre quella che sia lungo e duraturo, perché più stai in un club e più significa che sono state assimilate le tue idee. C'è la possibilità di lavorare con lo stesso gruppo di giocatori e crescere sempre di più, sarebbe senz'altro la cosa migliore che io mi auspico. Per ora il massimo che sono riuscito a stare in un club sono tre anni, il segreto è trovare le persone giuste che possano aiutarti a portare avanti un progetto. A tal proposito qui all'Inter devo ringraziare Leleper il lavoro che sta svolgendo, lo stesso posso dire di Javier, anche lui mi è molto vicino"