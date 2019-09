ROMA KOLAROV RINNOVO / Aleksandar Kolarov e la Roma. Un matrimonio che potrebbe proseguire anche dopo il 30 giugno 2020, data in cui attualmente scade il contratto del difensore serbo. I giallorossi però lavorano ad un rinnovo che, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe molto più vicino.

Adesso la firma sarebbe più vicina. Per Kolarov è pronto un rinnovo annuale con un'ulteriore opzione per una stagione successiva. Il serbo aveva dichiarato che avrebbe discusso del rinnovo a tempo debito con la società, ma al momento pare filtrare ottimismo per un proseguimento dell'avventura romanista.