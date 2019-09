JUVENTUS MANCHESTER UNITED TONALI BRESCIA /Sandro Tonali sarà certamente tra gli osservati speciali nella sfida di stasera tra Brescia e Juventus. Il centrocampista classe 2000 è da tempo nei radar delle big italiane e non solo. Oltre alla Juventus pure Milan e Inter lo seguono con interesse, anche se chi ci ha provato con più insistenza nelle ultime ore di mercato è stata la Fiorentina. Ma Tonali, come detto, piace anche all'estero, in Francia e Inghilterra.

tanti sono i club che seguono il giovane lodigiano.

Tra questi c'è il Manchester United che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe inviato alcuni scout a Brescia per la sfida in programma allo stadio Rigamonti contro la Juventus. Un segnale che fa capire quanto i 'Red Devils' siano interessati al giocatore e che vogliono visionarlo da vicino con grande attenzione.