JUVENTUS RONALDO MESSI FIFA BEST PLAYER / Contatto tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Secondo lo spagnolo 'Don Balon' il fuoriclasse della Juventus avrebbe inviato un messaggio privato all'argentino facendogli i complimenti per la conquista del 'Fifa Best Player 2019'.

CR7, non presentatosi nemmeno all'evento (la sua assenza ha ovviamente fatto molto rumore, ndr) andato in scena ieri sera alla 'Scala' di Milano e inserito nella TOP11 dell'anno, non sarebbe comunque andato oltre le semplici congratulazioni per la vittoria inaspettata da parte della 'Pulce' di un premio che in molti, probabilmente lui compreso, pensavano sarebbe andato nelle mani del centrale olandese del Liverpool Virgilvincitore da protagonista dell'ultima