DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA FORMAZIONI / Nonostante un doppio vantaggio a sei minuti dal novantesimo, nemmeno domenica Vincenzo Montella è riuscito a centrare la sua prima vittoria della seconda era viola. Di Francesco, invece, ha festeggiato la prima vittoria in blucerchiato contro il Torino. Fiorentina-Sampdoria ha così il sapore di ultima spiaggia per l'allenatore napoletano che spera di sbloccarsi proprio contro la sua ex squadra.

Calciomercato.it seguirà la partita del Franchi in tempo reale.

FORMAZIONI FIORENTINA-SAMPDORIA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Germ.Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. ALL.: Montella.

SAMPDORIA (3-4-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Caprari, Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Di Francesco.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 13 punti; Inter 12; Atalanta*, Napoli 9; Roma* 8; Lazio, e Bologna 7; Sassuolo, Cagliari, Torino, Milan e Brescia* 6; Verona* 5; Genoa e Udinese* 4; Parma, Spal, Lecce e Sampdoria 3; Fiorentina 2

*una partita in più