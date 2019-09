MANCHESTER CITY FA BERNARDO SILVA MENDY / Se in Italia le polemiche legate al razzismo non si placano, con l'ultimo caso legato a Dalbert, anche in Inghilterra scoppia una polemica. Protagonista il Manchester City e in particolar modo Bernardo Silva e Benjamin Mendy.

Il giocatore portoghese ha postato su Twitter una foto da bambino del francese al fianco di una mascotte di una marca dolciaria. Mendy, grande amico di Silva (i due si conoscono dai tempi del), ha risposto con applausi e risate e la scritta "1-0 per te, per ora". Non tutti però hanno apprezzato l'immagine pubblicata, tanto è vero che il lusitano è stato accusato di razzismo e ora la Football Association avrebbe aperto un indagine e il giocatore potrebbe rischiare anche la squalifica. Silva ha poi postato un nuovo tweet scrivendo "In questi giorni non si può più neppure scherzare con un amico".