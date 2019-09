CALCIOMERCATO GENOA ANDREAZZOLI / Il Genoa si è già smarrito, dopo le prime due giornate in cui aveva illuso un po' tutti raccogliendo 4 punti grazie al pirotecnico 3-3 all'Olimpico contro la Roma al debutto e alla successiva vittoria casalinga per 2-1 contro la Fiorentina. Alla terza il primo crollo, 1-2 contro l'Atalanta al 'Ferraris'.

Col Cagliari alla 'Sardegna Arena' un altro ko, ancor più netto (3-1) e che pare aver mandato su tutte le furie il presidente Preziosi, dopo tanti anni autore di una campagna acquisti logica e a misura del proprio allenatore, Aurelio Andreazzoli.

Che, conoscendo il numero uno del 'Grifone', già può essere considerato a rischio esonero, specie se non dovesse fare punti tra la sfida di domani sera contro ile quella contro lain programma domenica allo stadio 'Olimpico'.

Ma chi al posto del 65enne toscano? Preziosi potrebbe provare a prendere profili importanti e per questo costosi, a tal proposito si possono fare i nomi di Gennaro Gattuso (accostato pure a Fiorentina e Lazio) e Claudio Ranieri.

Occhio poi a Stefano Pioli, qualora volesse provare a perseguire anche la strada (più un'idea) del bel gioco, a Gianni De Biasi, all'ex Davide Nicola, a Walter Zenga e al solito (nonché altro ex) Davide Ballardini. Una possibilità potrebbe averla pure Beppe Iachini, in fin dei conti l'allenatore ideale in ottica salvezza.