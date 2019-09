SONDAGGIO FIFA BEST AWARDS MESSI / Immeritato il premio Fifa Best Awards a Leo Messi. I follower dell'account Twitter di Calciomercato.it non hanno dubbi. Soltanto il 23 % ha ritenuto giusto assegnare il premio all'argentino del Barcellona.

Chi avrebbe dunque meritato di riceverlo al posto suo? La maggioranza non ha dubbi: il 48% dei votanti lo avrebbe assegnato a Virgil, grande protagonista delcampione d'Europa e finalista in Nations League con l'. Per il 29% dei votanti invece sarebbe stato giusto premiare lo juventino Cristiano