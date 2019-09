Inter-Lazio, Inzaghi annuncia una defezione: "Stimo Conte"

INTER LAZIO INZAGHI - Il match clou del turno infrasettimanale di Serie A è quello che vede la Lazio impegnata sul campo dell'Inter capolista. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi presenta così la sfida del 'Meazza': "Voglio vedere una squara coraggiosa in uno stadio carico che inciterà la squadra fino alla fine. In quello stadio abbiamo fatto grandi partite, ma servirà umiltà. Finora abbiamo sempre messo sotto gli avversari, ma abbiamo perso partite immeritatamente per degli episodi.

? L'Inter ha un grande allenatore: ha fatto bene ovunque partendo dal basso e arrivando al top. Giochiamo con lo stesso modulo, ma abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse. Formazione? Devo scegliere bene: l'Inter ha un giorno di riposo in più di noi. L'non ci permette di recuperare come le altre. Di sicuro non ci sarà, gli altri sono tutti convocati. Conè tutto chiarito: si è scusato subito con me e poi con la squadra e la società. Non c'è nessun caso, ma bisogna ragionare da squadra e non come singoli".