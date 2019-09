Calciomercato Juventus, mal di pancia Rabiot

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT - Dopo i 27 minuti nella gara di esordio in campionato a Parma, Adrien Rabiot è rimasto in panchina in tutti gli altri match della Juventus in Serie A ed in quello di Champions League.

Arrivato in estate a costo zero dal, il 24enne centrocampista francese si aspettava certamente un minutaggio diverso da parte di. Per la sfida di stasera al 'Rigamonti' contro ilè in ballottaggio con il connazionale, che tanto bene sta facendo dopo essere stato vicino all'addio. Qualora Rabiot dovesse finire ancora in panchina, il suo 'mal di pancia' comincerebbe a diventare fastidioso e non sorprenderebbe una reazione da parte della madre-agente