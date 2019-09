CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / Juventus e Pep Guardiola, ci risiamo. Ad alimentare nuovamente il fuoco delle indiscrezioni questa volta ci hanno pensato i media inglesi che, oltre a raccontare un nuovo retroscena risalente alla scorsa primavera, hanno anche fornito nuove indicazioni sul futuro del catalano.

Secondo 'The Athletic', infatti, lo scorso marzo Pavelavrebbe offerto al manager della panchina bianconera, ottenendo tuttavia una risposta negativa. Un "no grazie" limitato però al momento, visto che secondo la fonte citata sopra l'ex allenatore delnon avrebbe affatto escluso un approdo in Italia una volta terminato il suo ciclo al City, individuando nellala sua prima scelta per il futuro.