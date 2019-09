CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCOS ALONSO / Alex Sandro, Danilo e l'adattato Cuadrado. Ad oggi sono questi gli esterni difensivi a disposizione di Maurizio Sarri che nei giorni scorsi ha ammesso di sperare in un recupero più veloce di De Sciglio. Anche con il rientro dell'ex Milan, la coperta sembra comunque corta soprattutto se si vuole continuare a coltivare ambizioni Champions.

Il reperimento di un uomo di fascia, possibilmente mancina, resta così di stretta attualità in casa

Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera, c'è anche una conoscenza di Maurizio Sarri. Con 39 partite, 4 gol e 7 assist, Marcos Alonso ha disputato un'annata molto buona sotto la guida dell'attuale tecnico bianconero, mentre in questo avvio di stagione sta facendo più fatica a superare la concorrenza di Emerson Palmieri. Assistito da un'agenzia in ottimi rapporti sia con la Juve, sia con l'ex manager dei Blues, l'esterno spagnolo attualmente non è in vendita, ma in caso di annullamento del blocco di mercato o di eliminazione dalla Champions del Chelsea, il club londinese sarebbe pronto a prendere in considerazione eventuali offerte per l'ex Fiorentina, valutato 25-30 milioni di euro.