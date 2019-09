Real Madrid, niente Mourinho: l'obiettivo di Perez è un altro

CALCIOMERCATO REAL MADRID POCHETTINO - La vittoria sul campo del Siviglia ha permesso al Real Madrid di tornare in vetta alla classifica della Liga spagnola a pari punti con l'Athletic Bilbao e di riportare un po' di serenità. La posizione di Zinedine Zidane sembra adesso un po' meno in bilico, anche se resta il pesante ko in Champions League a gravare sulla sua panchina.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile ritorno di Joséalle 'Merengues', ma secondo il tabloid britannico 'The Mirror', il vero obiettivo del presidente Florentinosarebbe Mauricio. L'avvio di stagione del manager argentino alla guida delnon è stato dei migliori ed il feeling con il club londinese è ai minimi storici.