JUVENTUS HAVERTZ / Aumentano le pretendenti per Kai Haverzt, sulla lente d'ingrandimento della Juventus per la prossima estate.

Oltre alle big di Premier League e al Bayern Monaco, anche ilsecondo a 'Kicker' starebbe preparando l'offensiva per il gioiello della nazionale tedesca.

Il club giallonero avrebbe un piano: investire la cifra ricavata da una possibile cessione di Sancho (valutato intorno ai 100 milioni) per strappare il centrocampista classe '99 al Bayer Leverkusen e alla folta concorrenza internazionale. Per il cartellino di Havertz serviranno almeno 80 milioni di euro stando alla valutazione per il giocatore delle 'Aspirine'.