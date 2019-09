Flamengo, Guarin si allontana: parla la dirigenza

p>FLAMENGO GUARIN / Nel corso di una conferenza tenuta nella sala stampa del centro sportivo, Marcosha confermato l'esistenza di una trattativa avanzata tra Flamengo e Fredy Guarin , escludendo tuttavia l'arrivo del centrocampista colombiano a Rio de Janeiro. "Nel corso dell'ultimo weekend, l'arrivo di Guarin è diventato più lontano", ha detto il dirigente del club carioca prima di spiegare il motivo. "E' andato in vacanza il 6 luglio e ha bisogno di molto tempo per ritrovare la forma da noi ritenuta necessaria per poter scendere subito in campo".