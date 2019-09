Roma, nuovo incontro per il rinnovo di Bouah: le ultime di CM.IT

ROMA RINNOVO BOUAH / Dopo il vertice dei giorni scorsi per il rinnovo di Bouah, a breve ci sarà un nuovo incontro tra la Roma e l'agente dell'esterno difensivo per tentare di arrivare alla definitiva fumata bianca.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , la trattativa non è ancora definita in tutti i dettagli, ma c'è la volontà di prolungare presto il matrimonio e la strada intrapresa è quella giusta. Reduce dall'operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro, l'esterno destro è attualmente in scadenza a giugno 2021.