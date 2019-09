MILAN GIAMPAOLO FORMAZIONE / Momento non facile per il Milan dopo il ko senza appello nel derby contro l'Inter. Inizio di stagione difficile per la squadra rossonera, con Marco Giampaolo già sulla graticola ma per il momento confermato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi.

Il tecnico abruzzese sarà già davanti ad un primo scoglio importante giovedì nel posticipo del turno infrasettimanale contro ile potrebbe apportare qualche cambio in formazione.

In regia potrebbe esserci nuovamente spazio per Bennacer a spese di Biglia, mentre davanti a Donnarumma Theo Hernandez si candida prepotentemente per una maglia da titolare dopo la buona prova offerta entrando nella ripresa nella stracittadina del 'Meazza'. Conferma per Piatek in attacco nonostante il momento negativo del polacco, con Leao (uno dei pochi a salvarsi con l'Inter) che dovrebbe essere preferito nuovamente a Rebic. Spazio ai nuovi con Giampaolo deve sciogliere però il nodo trequartista, con la titolarità di Suso a rischio: Calhanoglu, ma soprattutto Bonaventura, incalzano lo spagnolo per giocare dal primo minuto.