FANTACALCIO CRISTIANO RONALDO BERARDI SORPRESE E CERTEZZE SERIE A/ Sono passate soltanto 4 giornate dall'inizio del campionato di Serie A, con la quinta alle porte. Si può già stilare qualche bilancio sui giocatori che si stanno confermando dei punti fermi per i Fantallenatori, su quelli che stanno invece deludendo, almeno per queste prime battute, e infine sulle sorprese che dovranno tener botta per diventare perni fondamentali delle rose lunghe del Fantacalcio. Per le ultime notizie sui consigli su chi schierare e chi evitare---> clicca qui!

Fantacalcio, Kolarov cecchino e Ronaldo 'rimandato': le certezze

Avere degli elementi di assoluta affidabilità è fondamentale per riuscire ad avere punteggi costanti durante la stagione e l'esempio ha un nome ed un cognome: Aleksandar Kolarov. L'esperto terzino sinistro della Roma sta davvero impressionando, così come Edin Dzeko, con già 3 gol in cascina, un terzo di quelli siglati nello scorso campionato. Anche Duvan Zapata e Romelu Lukaku non stanno deludendo, così come Fabian Ruiz, che lo scorso anno man mano è diventato una certezza per Ancelotti e per i Fantallenatori. Sempre in casa Napoli, Dries Mertens resta una garanzia assoluta, stesso discorso per Ciro Immobile, l'uomo in più per l'attacco.

Fantacalcio, Piatek e Quagliarella...dove siete?! Le delusioni

Ci sentiamo di inserire anchefra le certezze che si stanno confermando, con qualche riserva però, visto qualche problemino fisico che non lascia pienamente tranquilli.

Fra le delusioni, è obbligatorio lasciare una posizione a Krzysztof Piatek e Fabio Quagliarella. I due attaccanti, che nella scorsa stagione si sono dati battaglia anche nel derby della Lanterna, non hanno iniziato bene con soltanto una rete a testa in quattro presenze. Non convince finora neanche Rodrigo De Paul. L'esterno sinistro tuttofare dell'Udinese di Igor Tudor prima sembrava in rotta con la società poi è stato espulso nella serata di San Siro, un gesto che gli costerà altre due giornate di stop. Anche Josip Ilicic, escludendo il gol che ha riaperto i giochi contro la Fiorentina, non sembra aver inciso molto finora.

Fantacalcio, Candreva è rinato e Donnarumma è pronto ad essere il 'nuovo Caputo': le sorprese

E ora spazio alle sorprese. E' certamente doveroso partire da Antonio Candreva, negli anni scorsi uno dei top per il Fantacalcio, poi qualche stagione negativa ed ora il ritorno in grande stile, basti pensare al super gol contro il Lecce di Fabio Liverani. Benissimo anche Domenico Berardi, la tripletta contro la Sampdoria e qualche lampo di continuità dei fasti di inizio carriera fanno ben sperare i fantallenatori, ma anche i tifosi del Sassuolo. Giusto menzionare anche Miguel Veloso che, a Verona, sta insegnando calcio con il suo sinistro al velluto. Attenzione anche ad Alfredo Donnarumma. Il bomber del Brescia si candida a diventare il 'nuovo Caputo': tanti gol ed esultanza unica.