The Best Fifa, il retroscena: vince Messi, 'dispetto' a Ronaldo

THE BEST FIFA MESSI CRISTIANO RONALDO / Continua a far discutere il verdetto del The Best Fifa Men's Player, premio assegnato a Lionel Messi. Tensione in particolare tra la Fifa e Cristiano Ronaldo, che ha disertato la premiazione.

Il 'Corriere della Sera' riporta un retroscena clamoroso: proprio la diserzione alla cerimonia del portoghese, già nota prima della serata di gala, avrebbe portato ad un cambio in corsa nella scelta del vincitore. Il favorito era Virgil, già premiato dall'ma il premio sarebbe stato assegnato a Messi come 'punizione' per la sua assenza, e anche come segno di discontinuità e disaccordo con la stessa Uefa, con cui i rapporti sono piuttosto tesi.