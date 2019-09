JUVENTUS POGBAUNITED / Continua il tormentone al Manchester United sul futuro di Paul Pogba. Il francese sembrava vicino all'addio l'ultima estate, quando ammise la volontà di cambiare maglia e lasciare l''Old Trafford'.

erano in agguato, prima della decisione dei 'Red Devils' di non lasciar partire il centrocampista campione del mondo.

Lo United e Solskjaer non vogliono privarsi del loro gioiello e sarebbero in pressing con il giocatore e il suo agente Raiola per blindarlo a Manchester. Stando al 'Times' il club inglese avrebbe iniziato con la controparte dei colloqui preliminari per il prolungamento di Pogba, attualmente in scadenza nel 2021 con opzione per un altro anno. Per l'ex Juve sarebbe pronto anche un ritocco verso l'alto dell'ingaggio rispetto ai 17 milioni di euro netti che percepisce attualmente.